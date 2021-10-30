Çorum Belediyesi trafik işaretleme ve levha malzemeleri satın alacak
İLAN 30.10.2021, 12:41
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediye BaşkanlığıTrafik İşaretleme ve Levha Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
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|8. Galatasaray
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|17
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|11. Başakşehir
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|9
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|12
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|11
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|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
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|20
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|9
|12
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|9
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|9
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|9
|8
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|9
|7
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|9
|4
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|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
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|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Sevilla
|10
|21
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
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|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
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|14
|11. Valencia
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|12. Mallorca
|11
|13
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|12
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|9
|17. Granada
|10
|8
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|8
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|11
|6
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|11
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