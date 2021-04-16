Çorum Belediyesi sinyalizasyon altyapısını yenileyecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi sınırları içindeki 12 adet sinyalizasyonlu kavşakta altyapı yenileme, boru döşeme ve hat geçişleri ile kablo çekiminin yapılarak mevcut KKC cihazlarına bağlantılarının yapılması ve sinyal direklerine ve gruplara bağlanması yapım işi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.