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Çorum Belediyesi çocuk oyun grubu satın alacak

İLAN 06.07.2021, 00:25
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Çorum Belediyesi çocuk oyun grubu satın alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediye Başkanlığı park ve yeşil alanlarında kullanılmak üzere montaj dahil 6 kalem çocuk oyun grubu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
 

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