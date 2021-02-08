Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu yaptıracak. Yarı olimpik yüzme havuzu yapım işi Ulukavak Mahallesi Özgürevler 31. ve 33. sokakları arasında kalan 2850 m2 parsel ile Gülabibey Mahallesi 271 ada /304 parselin batısında yer alan 2440 m2 parselde yapılacak olup, ihaleye teklif verecekler Çorum Belediyesi Hizmet Binası/ Turgut Özal İş hanı Konferans Salonu/ Yeniyol Mah./ Gazi 4. Sok. No : 4/310/ Kat :4/ ÇORUM adresine 01.03.2021 tarihi saat 11:00'e kadar başvurmaları gerekmektedir.

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