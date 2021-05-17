Çorum Belediye Başkanlığı çöp kovası satın alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ana cadde ve sokaklara konulmak üzere 500 adet çöp kovası ve 200 adet çöp kovası ayağı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.