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Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak

İLAN 11.02.2021, 00:09 11.02.2021, 00:17
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Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik"  hükümleri kapsamında Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR) aracılığı ile ilanda tabloda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacak.

Güvenlik Görevlisi iş kolu alanında yapılacak alımlarla ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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