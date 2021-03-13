Bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alınacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, 6 il birim ve bölge kooperatifleri için masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alma ihalesi düzenleyecek.

Tekliflerin, en geç 26.03.2021 saat 18.00 tarihine kadar kapalı zarf içinde yazılı olarak, ilanda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekmektedir.

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