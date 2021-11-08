Beylikdüzü Belediyesi müfettiş yardımcısı alacak
İLAN 08.11.2021, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sınav ile Müfettiş Yardımcısı alınacak.
Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak. Yazılı sınav 2 Şubat 2022 tarihinde Çarşamba günü saat 11.00'de Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (Trakya Salonu) gerçekleştirilecek.
Adayların, 20 Aralık 2021 tarihinden 24 Aralık 2021 tarihine kadar Beylikdüzü Belediyesinin internet sitesinde (https://www.beylikduzu.istanbul) yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle şahsen başvurmaları gerekmektedir.
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