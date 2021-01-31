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BDDK açıktan personel alacak

İLAN 31.01.2021, 01:07 31.01.2021, 01:57
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BDDK açıktan personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Memur" kadrosuna kamu hizmetine ilk defa Kurumda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacak.

Personel alımında aranan özel ve genel şartlarla birlikte başvuru süresiyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

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