Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından Proje Teklif Çağrısı
İLAN 24.05.2022, 00:49
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu 2022 Yılı Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ilana çıktı.
Mali destek programı kapsamında TR61 Düzey 2 Bölgesinde girişimcilik ekosisteminde işbirliğini artırmak, tematik uzmanlaşmayı geliştirmek ve girişimlerin hızlı büyümesi amaçlanıyor.
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacak başvuruların son tarihi 22 Temmuz 2022 Cuma günü saat 23.59, taahhütname için son teslim tarihi ise 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 18.00 olarak açıklandı.
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|44
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