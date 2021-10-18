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Ayvalık'ta turizm alanları kiraya verilecek

İLAN 18.10.2021, 00:01
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Ayvalık'ta turizm alanları kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahilboyu, Tuzla, Sarımsaklı ve Bilentur Tuzla Mevkiinde bulunan günübirlik turizm alanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin değişik 55. Maddesinin 1. Fıkrasına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce açık teklif usulü ile ihale 3 yıllığına kiraya verilecek.
İhaleler 26 Ekim 2021 tarihinde Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) No: 278 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.
İhale ile alakalı detaylı bilgi için tıklayınız.
 

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