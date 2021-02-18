Avrasya Üniversitesi akademik personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Avrasya Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik maddeleri gereğince 155 öğretim üyesi ve 54 öğretim elemanı alınacak.

Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına alınacak adaylardan istenilen özel ve genel belgeler, başvuru süresi ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz