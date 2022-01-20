Antalya Demre Yat Limanı yaptırılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Demre Yat Limanı Projesi 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun kapsamında ihale edilecek.

İstekliler, projeye ait ihale dosyalarını 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Limanlar ve Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görebilecek.

Proje tekliflerinin 1 Mart 2022 tarihine kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi (B) Blok Emek - Çankaya / Ankara adresindeki Limanlar ve Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

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