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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 itfaiye eri alacak

İLAN 30.08.2021, 01:20
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 itfaiye eri alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 125 İtfaiye Eri alınacak.
Adayların sözlü sınava katılabilmek için 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/Antalya adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Sözlü ve uygulamalı sınav, 18-22 Ekim, 25-27 Ekim, 1-5 Kasım tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yerleşkesinde yapılacak.
Detaylı bilgi için tıklayınız

 

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