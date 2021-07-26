Antakya Köprübaşı kent meydanı ve yakın çevresi kentsel tasarım proje yarışmasına davet

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması düzenlenecek.

Ulusal, tek kademeli kentsel tasarım yarışmasının amacı, belirlenen alanda, alanın taşıdığı çok yönlü ve çok katmanlı potansiyellerin değerlendirilmesi ile toplumsal, fiziksel ve görsel olarak kent merkezindeki doğal ve kültürel yaşam çevreleri ile bütünleşen, yaşayan ve yaşam kalitesi yüksek bir kentsel açık alan kazanmaktır.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin projelerini 19 Ekim 2021 tarihine kadar Hatay Büyükşehir Belediyesine teslim etmeleri gerekmektedir.

Yarışmada birincilik ödülü kazanan proje sahibine 125.000 TL ödeme yapılacak.

Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması İlanına ulaşmak için tıklayınız

