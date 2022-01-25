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Ankara'da daire satış ihalesi
İLAN 25.01.2022, 00:50
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çankaya ilçesi Kızılırmak-Karakusunlar mahallesinde bulunan daireleri, 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satışa çıkardı.
11 adet dairenin satış ihalesi, 3 Şubat 2022 tarihinde Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni tarafından yapılacak. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü'nde görülebilir ve alınabilir.
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