Ankara'da daire satış ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çankaya ilçesi Kızılırmak-Karakusunlar mahallesinde bulunan daireleri, 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satışa çıkardı.

11 adet dairenin satış ihalesi, 3 Şubat 2022 tarihinde Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni tarafından yapılacak. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü'nde görülebilir ve alınabilir.

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