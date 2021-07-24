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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 15 adet daire satışa sunuldu

İLAN 24.07.2021, 00:07
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 15 adet daire satışa sunuldu

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çankaya'da bulunan 15 adet daire satışa sunuldu.
Dairelerin satış İhalesi, 29 Temmuz 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Belediye Hizmet Binasının B-Blok 1.Katında bulunan Encümen Salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacak.
İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç ihale günü saat 11.00’e kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir ve alınabilir.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız 

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