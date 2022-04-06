Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı'ndaki iş yeri ve depolar kiraya veriliyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı'ndaki iş yeri ve depoların kiralanması için ihale düzenleyecek.

Toplam 100 adet iş yeri ve depo, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesini göre kapalı zarf usulüyle kiraya verilecek. İhale, 14 Nisan 2022 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında Encümen huzurunda saat 14.00’te yapılacak.

İhale şartnameleri çalışma saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira işleri Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

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