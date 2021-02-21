AKHUMER’de ticari pilotluk eğitimi hakkında duyuru
İLAN 21.02.2021, 00:55 21.02.2021, 01:13
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) İnsansız Hava Aracı (İHA 0 – İHA1) Pilotluk Eğitimleri düzenliyor.
Teori, pratik ve simülasyona dayalı İHA eğitimleri, 1 - 6 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezine ait ilana ulaşmak için tıklayınız
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