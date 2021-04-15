Akaryakıt satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyeler Çevre Birliğine ait araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 95.000 Litre motorin (M10 PPM Kükürtlü Dizel ) alımı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.