Akaryakıt alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Manyas Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2022 Yılında Kullanılmak Üzere İdarenin İhtiyacı Olan 180000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.