Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İLAN 24.12.2021, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Üniversite birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne göre 36 öğretim üyesi alacak.
Başvurular, Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na salgın nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacak. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
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