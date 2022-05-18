Adalet Bakanlığı, Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 22 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Adaylar başvurularını 18 Mayıs - 2 Haziran 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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