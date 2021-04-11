67 sözleşmeli personel alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesini (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Personel alımlarından aranan özel/genel şartlar, başvuru süresi, yeri ve şekliyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.