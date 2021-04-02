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54 adet konut kura ile satışa sunuluyor
İLAN 02.04.2021, 00:40
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Mersin'in Mezitli ilçesinde alt gelir grubuna yönelik 54 konut kura çekim ile satış sunuluyor.
2+1 özellikte olan konutların fiyatları ₺143.215 - ₺220.806 arasında olup başvuru için 1000 TL T. Halk Bankası A.Ş'ye yatırılması gerekmektedir.
Satışla ilgili daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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