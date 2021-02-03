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40 sözleşmeli personel alınacak

İLAN 03.02.2021, 02:11
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40 sözleşmeli personel alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacak.

Personel alımına ilişkin esaslar, başvuruda istenilen belgeler, aranan özel-genel şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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