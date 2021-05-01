2012 model Chevrolet Captiva LT marka araç icradan satılıktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2012 model, Chevrolet marka, yakıt tipi dizel , vites tipi otomatik, rengi siyah Chevrolet Captiva Lt marka aracın, 2012 üretim yılı modelli, 1991 C3 motor hacimli, dizel tipi motorlu, yüksek girişli otomatik vitesli, suni deri koltuk döşemeli ve koltuk kılıfları yıpranmış olan, 2 jant kapağı olan ve 2 jant kapağı olmayan, kaç km'de olduğu bilinmeyen, anahtar ve ruhsatı mevcut, aküsü bitmiş durumda olan, lastikleri inmiş olan bir araç olduğu tespit edilmiş araç icradan satılıktır.

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