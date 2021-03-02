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20 bin adet kitap ve 7 bin adet puzzle baskısı satın alınacak

İLAN 02.03.2021, 01:05
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20 bin adet kitap ve 7 bin adet puzzle baskısı satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Genç Komek Yaz Okulu İçin Elifba Dua Kitabı ve Puzzle Baskısı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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