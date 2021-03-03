115 adet konut satışa sunuluyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115 konut satışa çıkarılıyor.

Başvurular tüm T. Halk Bankası A.Ş. Şubeleri ve E-Devlet üzerinden yapılabilir.

188 bin 916 TL ile 349 bin 818 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılan konutlarla ilgili daha fazla detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz