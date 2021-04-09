10 adet ticari nitelikli taşınmaz 3 yıllığına kiraya veriliyor
İLAN 09.04.2021, 00:35
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Alanya Belediyesi'ne ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya (sınırlı ayni hak tesisi) verilmek üzere Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarıldı.
Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları, ihale saatlerine, ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aranan şartlara buradan ulaşabilirsiniz.
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