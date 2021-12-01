Zurnacı Celal kurtarılamadı
Güncel 01.12.2021, 19:50
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Çorum’un Osmancık ilçesinde düğünlerin vazgeçilmez zurnacısı Celal Sağır vefat etti.
İlçeye bağlı Aydın köyünden 54 yaşındaki Celal Sağır, Çorum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Celal Sağır, yardımseverliği ile de tanınan ve sevilen bir isimdi.
Merhumun cenazesi Osmancık Devlet Hastanesi'nden alınarak Aydın köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
(Volkan SINAYUÇ)
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