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“Zorunlu ihtiyaçlardan vergiler kaldırılmalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu ihtiyaç olan elektrik, su ve doğalgazda tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması gerektiğini ifade etti. 4 kişilik bir ailenin kış aylarında 1 aylık ortalama elektrik, su ve doğalgaz fatura toplamı hesaplandığında yaklaşık 5’te 1’inin vergi ve kesintilere gittiğini belirten Palandöken, zorunlu ihtiyaç olan elektrik, su ve doğalgazdan KDV ile lüks tüketim vergisi olan ÖTV gibi vergiler ve diğer kesintilerin tamamen kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

“Zorunlu ihtiyaçlardan vergiler kaldırılmalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu ihtiyaç olan elektrik, su ve doğalgazda tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması gerektiğini ifade etti. 4 kişilik bir ailenin kış aylarında 1 aylık ortalama elektrik, su ve doğalgaz fatura toplamı hesaplandığında yaklaşık 5’te 1’inin vergi ve kesintilere gittiğini belirten Palandöken, zorunlu ihtiyaç olan elektrik, su ve doğalgazdan KDV ile lüks tüketim vergisi olan ÖTV gibi vergiler ve diğer kesintilerin tamamen kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

24 Ocak 2020 Cuma 23:28
“Zorunlu ihtiyaçlardan vergiler kaldırılmalı”

“BİR AİLENİN 3 FATURA BEDELİNİN EN AZ 5’TE 1’İ VERGİ”

Elektrik, su ve doğalgazdaki vergi ve diğer kesinti oranlarının yüksek olduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ankara’da kış ayında 4 kişilik bir ailenin ortalama doğalgaz faturasının 500 lira, elektrik faturasının 200 lira, su faturasının ise 100 lira geldiğini düşündüğümüzde, en temel yani zorunlu ihtiyaçların fatura bedeli 800 lira ediyor. Bu 800 liranın ise yaklaşık 140 lirası yani 5’te 1’i vergilere gidiyor. TRT payı, dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli gibi kesintiler bu tutara dahil değil. KDV, ÖTV, enerji fonu, TRT payı, atık su bedeli, Çevre Temizlik Vergisi gibi bu 3 temel faturada birçok kalemdeki vergi ve kesintiler kaldırılmalı. Çünkü doğalgaz yakmak ya da elektrik harcamak veya su tüketimi asla lüks değil, aksine en temel zorunlu ihtiyaç. Bu vergilerin ve kesilen diğer kalemlerin elektrik, su ve doğalgaz faturalarından kaldırılması, vatandaşa derin bir nefes aldıracaktır. Daha kira, mutfak masrafı, kişisel ihtiyaçlar ve bunun gibi birçok harcama hesaba katılmadığı için, hiç yoksa en temel kalemlerde haneler rahatlatılmalıdır” diye konuştu.

“FATURADAKİ VERGİLER EVLERDE DE İŞYERLERİNDE DE KALDIRILMALI”

Zorunlu ihtiyaç olan faturalardaki vergilerin hem konutlarda hem de iş yerlerinde kaldırılması gerektiğini belirten Palandöken, “Esnafımız geceleri dükkânlarının ışığı ile sokakları aydınlatırken, sanayicimiz üretimini elektrik ile yapıyor. Elektrik faturalarında konut, ticaret ve sanayi olarak 3 ayrı tarife bulunuyor. En ucuz tarife sanayiciye, en pahalı tarife ise esnafımıza uygulanıyor. Dolayısıyla tüm faturalardaki vergi ve kesintilerin kaldırılması konutlar kadar iş yerleri için de zaruri bir durum haline geldi. Faturalarda bu kadar çok kalemde vergi olması, zaten ticari faaliyeti nedeniyle vergi veren kesimi ekonomik olarak zorluyor” şeklinde ifadede bulundu.(Haber Merkezi)

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