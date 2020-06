"Zorlu süreçte Anadolu basını başarılı sınav verdi"

TGF, Koronavirüs nedeniyle bu haftaki yönetim kurulu toplantısını da interaktif bir şekilde gerçekleştirirken, TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, önemli mesajlar verdi.

Anadolu basınının her türlü zorluğa rağmen başarılı bir sınav verdiğini kaydeden Karaca, “Biz de bu zor dönemde gerek yönetim kurulu gerek başkanlar konseyi olarak önemli çalışmalarda bulunduk. Hem koronavirüsle hem de ekonomik zorluklara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Sorunlarımızı her platformda dile getirmeye ve çözmek için her türlü girişime devam edeceğiz” diye konuştu.

Temmuz ayında Başkanlar Konseyi

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, geçtiğimiz ay interaktif ortamda gerçekleştirilen 61. Başkanlar Konseyi toplantısının ardından 62. Başkanlar konseyi toplantısının da interaktif bir şekilde Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi.

TGF olarak Türkiye genelinde il ve cemiyet ziyaretleri gerçekleştirmeyi planladıklarını ancak pandeminin yeniden artış göstermesi üzerine ziyaretleri bir süreliğine ertelediklerini kaydeden Karaca, Temmuz ayının başında 62. Başkanlar Konseyi toplantısı ile Anadolu basınının sorunlarını yeniden gündeme taşıyacaklarını söyledi.

TGF yönetim kurulu üyeleri bölgeleriyle ilgili gelişmeleri aktardı ve çalışmalara hız verilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.