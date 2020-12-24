Ziraat Odası yeni yerinde

Yeni yerine taşınmaları nedeniyle Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’a hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile birlikte Ziraat Odası’nın tohum ve gübre satış merkezini de inceledi.

(Haber Merkezi)