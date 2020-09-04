Ziraat Odası sertifikalı tohum üretimine başladı

Geçen yıl orijinal kademe tohum getirilerek sözleşmeli ekim yapılmış ve arpa tohumlarının titiz bir şekilde eleme, ilaçlama, çuvallama işlemlerinin yapılmasıyla hazır hale getirilmişti. İlk etapta 3 çeşit arpa tohumu yetiştiren Ziraat Odası ileriki yıllarda buğday ve farklı tohumları da sertifikalandırarak üreticisinin hizmetine sunmayı hedefliyor.

Çorum Ziraat Odası’nın ürettiği sertifikalı arpa tohumlarını yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, “2 yıl içinde titiz bir çalışma yaparak ilk etapta arpa tohumu üretimi ile sektöre girmeyi hedefledik. Amacımız yem sektöründe önemli bir yeri olan arpa tohumu yetiştirerek üreticilerimizin sertifikalı tohum ihtiyacını karşılamaktır. İlimizde sertifikalı tohum kullanım oranının % 10 olduğunu düşünürsek bu rakamı % 50’nin üzerine çıkarabilmektir” dedi.

Sarı, Ziraat Odası yönetimini ve Başkanı Mehmet Sayan'ı tebrik ederek, kurum olarak her zaman yanlarında olduklarını, her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da kendilerine destek veren Vali Mustafa Çiftçi ve milletvekillerine teşekkür ederek, “2 yıl önce başlattığımız bu çalışmanın ilk meyvelerini şimdi aldık. Çok gururlandık. Bu çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’ye Sayın Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’a projemizi yakından takip edip bize maddi-manevi destekleri için çok teşekkür ederim. Çorum insanının ve Çorumlunun müteşebbis ruhunun fırsat verildiği zaman neler yapabileceğini görüyoruz. Pandemi döneminde gıdanın ne kadar önemli olduğunu, üretimin önemini gördük. Biz çiftçi olarak üretmeye mecburuz, fakat kaliteli tohum kullanarak birim alandan daha fazla verim almaya gayret göstermeliyiz. Tekrar bize desteği olan kişi kurum ve kuruluşlara Çorum çiftçisi adına şükranlarımı sunuyorum. Her şey Çorum ve Çorum çiftçisi için” dedi.

(Haber Merkezi)