Ziraat Odası başkanları ile istişare

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve beraberindeki Boğazkale Ziraat Odası Başkanı Ahmet Meteoğlu, Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, Laçin Ziraat Odası Başkanı Duran Çardaklı ve Mecitözü Süt Birliği Başkanı Metin Ayvaz, CHP İl Başkanlığı’nda parti yöneticileriyle biraraya gelerek bir süre sohbet etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve bazı parti yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette Ziraat Odası Başkanları sorun ve talepleri hakkında bilgi verdi. Ziyarette üreticilerin sorunları ve çözüm önerileri de görüşüldü.

CHP İl Başkanı Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman üreticinin, alınterinin yanında olduklarını, çiftçilerin sorunlarının çözümü için çaba sarfettiklerini, tarımsal sulama göletlerinin hizmete sunulması, çiftçinin emeğinin karşılığını alması, ürünlerin para etmesi, tarımsal girdilerde KDV’nin kaldırılması gibi üreticiyi ilgilendiren her konuda çözüm önerileri geliştirerek yetkili makamlara ilettiklerini, sorunların takipçisi olduklarını anlattı.

(Haber Merkezi)

