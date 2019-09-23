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Ziraat Mühendisleri kahvaltıda buluştu

Ziraat Mühendisleri Odası üyeleri birlik ve beraberlik amacıyla Hasan Zahir Et Lokantası’nda sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Ziraat Mühendisleri kahvaltıda buluştu

Ziraat Mühendisleri Odası üyeleri birlik ve beraberlik amacıyla Hasan Zahir Et Lokantası’nda sabah kahvaltısında bir araya geldi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 21:20
Ziraat Mühendisleri kahvaltıda buluştu

Kahvaltıda konuşan Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, çağımızda önemli bir yerde bulunan birlik ve bütünlüğün kişileri birlikte tutan başlıca etkenlerden biri olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik sayesinde zor zamanların daha kolay atlatıldığını ve başarı yolunda daha çabuk ilerlendiğini kaydetti. Birlik ve beraberlik duygularını bulunduran kişilerin arasında savaş ve huzursuz bir ortam olamayacağını dile getiren Necati Gül, kahvaltıya katılanlara teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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