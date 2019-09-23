Ziraat Mühendisleri kahvaltıda buluştu

Kahvaltıda konuşan Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, çağımızda önemli bir yerde bulunan birlik ve bütünlüğün kişileri birlikte tutan başlıca etkenlerden biri olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik sayesinde zor zamanların daha kolay atlatıldığını ve başarı yolunda daha çabuk ilerlendiğini kaydetti. Birlik ve beraberlik duygularını bulunduran kişilerin arasında savaş ve huzursuz bir ortam olamayacağını dile getiren Necati Gül, kahvaltıya katılanlara teşekkür etti.

(Haber Merkezi)