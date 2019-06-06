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Zincirleme kaza yaralılar var

ÇORUM'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 11 araç büyük hasar görürken, toplam 7 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza yaralılar var

ÇORUM'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 11 araç büyük hasar görürken, toplam 7 kişi yaralandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 20:14
Zincirleme kaza yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Çorum- Ankara yolu Yaydiğin Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 34 DH 2090 plakalı, yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Kazada, 11araç hasar görürken,  7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza anını anlatan otobüste yolcu olarak bulunan bir yolcu "Çorum'dan yeni yola çıkmıştık ilerlerken kavşağa geldiğimiz de önümüzde araçlar vardı. Şoför frene bassa da aracı durduramadı ve önümüzdeki otomobillere çarptı. Yol kaygandı" dedi.

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