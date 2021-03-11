Zeybel kardeşlerin annesi Sebahat Zeybel vefat etti 

Sebahat Zeybel’in bir aydan beri Çorum Özel Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Eşini genç yaşta kaybetmiş olan Sebahat Zeybel’in cenazesi, bugün saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulumezar’a getirilecek, burada saat 12.00’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.