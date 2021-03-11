Zeybel kardeşlerin annesi Sebahat Zeybel vefat etti
Eski PTT Müdürlerinden Kemalettin Zeybel, merhum Talat Zeybel ve TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel’in anneleri, sanayici-iş insanı Şeref Özücan’ın ablası Sebahat Zeybel (85), bir süre önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle gece saat 01.30’da hayatını kaybetti.
Güncel 11.03.2021, 10:37
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Sebahat Zeybel’in bir aydan beri Çorum Özel Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
Eşini genç yaşta kaybetmiş olan Sebahat Zeybel’in cenazesi, bugün saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulumezar’a getirilecek, burada saat 12.00’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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