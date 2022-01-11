Zeki Gül, esnaf odası başkanlarını kutladı 

Çorum’un önceki Belediye Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Danışmanı Zeki Gül, kongrelerde seçilen esnaf odalarının başkanlarını ziyaret ederek kutladı.

Zeki Gül, esnaf odası başkanları Recep Gür, Yalçın Kılıç, Ömer Latif Akdağ, Aşkın Çağlayan, Sedat Ek, Cumhur Palabıyık ve Erdoğan Yılmaz’a başarı dileklerini ifade etti.

(Haber Merkezi)

