Zehirlenen 2 kardeşten biri hayatını kaybetti

Çorum'un Bayat ilçesi Kunduzlu köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden, önceki gün çalıştığı fabrikada karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan 2 kardeşten Sadık Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 19 yaşındaki gencin vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Hatırlanacağı üzere Çorum'un Bayat İlçesi Kunduzlu Köyü nüfusuna kayıtlı Bayram ve Sadık Çiçek isimli kardeşler, çalışmakta oldukları Ankara'daki kimyasal fabrikasında akşam saatlerinde karbonmonoksit sonucu zehirlenmişti. Çiçek kardeşler, Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen Sadık Çiçek, hayata gözlerini yumdu. diğer kardeş Bayram Çiçek’in tedavisine devam ediliyor.

Merhumun cenazesi öğle namazının ardından Kunduzlu Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUMHABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

