Zarafet Kadın Kooperatifi ürün satış yeri hizmete girdi

Çorum’da geçtiğimiz Temmuz ayında kurulan S.S. Zarafet Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin ürünlerinin satışının yapılacağı işyeri açıldı.

Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi No: 54/A adresinde ekmek, pide, simit gibi fırın, un ve unlu mamullerin üretiminin yapılacağı Zarafet Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan ile Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım’ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Çiftçi Kooperatif yöneticileri ile görüşerek hayırlı bol kazanç dileklerini de iletti.

(Haber Merkezi)

