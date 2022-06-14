Son Dakika

Zanaatkârlar’a destek sözü

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret ederek, altyapı hizmetleri konusunda destek sözü verdi.

Güncel 14.06.2022, 19:39
5
Zanaatkârlar’a destek sözü

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Muhammed Fatih Temur, Belediye Meclis Üyesi Ertuğrul Eren ile birlikte 600 esnafın işyeri sahibi olacağı Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne ziyarette bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Numan Özçetin, Yalçın Keşçi, Denetim Kurulu üyeleri Halit Bektaş ve Yunus Türkoğlu, müteahhit firma yöneticileri ve çalışanları tarafından karşılandı.
Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, Başkan Aşgın’a kooperatifin genel durumu ve kurulduğu günden bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Fındıkcı, Çorum Belediyesi’nden taleplerini de Başkan Aşgın’a iletti.

ZANAATKÂRLAR, GELİŞİMİN GÖSTERGESİ
S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin Çorum sanayisinin ne kadar gelişmiş olduğunun bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, Çorum ölçeğinde illerde bir tane Küçük Sanayi Sitesi bulunurken, Çorum’da bu sayısının çok daha fazla olduğunu ve sürekli de arttığını vurguladı.

ÇORUM’A ÖNEMLİ BİR ESER KAZANDIRILIYOR
Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri ve müteahhit firma ile birlikte uyumlu ve çok başarılı bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum’umuza çok önemli bir eser kazandırıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun, tüm hemşehrilerim ve esnaf sanatkârlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

“AZİMLİ ÇALIŞMANIZ TAKDİRE ŞAYAN”
S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde çalışmaların durmadan devam ettiğinin görüldüğüne dikkat çeken Başkan Aşgın, “Sizlerin maliyetlerin arttığı, ekonomik sıkıntıların toplumun tüm geneline sirayet ettiği böylesi zor bir dönemde azimle çalışmaları sürdürüyor olmanız takdire şayan bir davranıştır. Bu nedenle de bir kez daha tebrik ediyorum. Bizler de Belediye olarak bu eserin Çorum’umuza kazandırılması için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

“ESNAFIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”
S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde caddelere verilen isimlerin de dikkat çekici olduğunu ifade eden Başkan Halil İbrahim Aşgın, Kudüs, Zeytindalı ve 15 Temmuz gibi cadde isimlerinin olmasının da ayrıca memnuniyet yarattığını anlattı. Çorum Belediyesi olarak esnaf ve sanatkârlardan gelen talebi her zaman dikkate aldıklarını söyleyen Aşgın, inşaat alanında belediyenin yapması gereken ne hizmet varsa, yapmaya hazır olduklarını, ayrıca belediye sorumluluğu dışındaki hizmetler konusunda da ellerinden gelen desteği verebileceklerini vurguladı. Zanaatkârlar Kooperatifi ile 600’ün üzerinde esnafın mülk sahibi olacağını, böylesi bir konuya kendilerinin de duyarsız kalmalarının mümkün olamayacağının belirten Aşgın, hiç durmadan çalışmaların devam ettiği inşaat alanındaki gayretli çalışmanın devam etmesi halinde Çorum’un çok önemli bir eser kazanacağına dikkat çekti.

“HURDACILARI BİRAN ÖNCE TAŞIYALIM”
S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi bünyesinde yapımı tamamlanan Hurdacılar Bölümünün son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Aşgın’a hurdacılar bölümünde sadece içmesuyu ve kanalizasyon altyapı hizmetlerinin kaldığı bilgisi verildi.
Özellikle de Aşağı Sanayi Sitesi’nde bulunan hurdacılar olmak üzere muhtelif bölgelerde bulunan hurdacıların biran önce taşınması için gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen Başkan Aşgın, içmesuyu ve kanalizasyon hattının yapılması konusunda da destek sözü verdi.
Aşgın, kooperatifin ve müteahhit firmanın teknik elemanlarıyla, belediye teknik ekibinin bir araya gelerek yapılması gereken çalışmaları organize etmeleri talimatını verirken, kooperatife Belediyenin yapması gereken diğer konularda da gerekli desteğin sağlanacağını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi) 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
20°
parçalı az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@