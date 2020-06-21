Zanaatkarlar’a ziyaretçi akını

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve STK temsilcilerini ağırlayan kooperatif yönetimi önceki günde İş-Kur İl Müdürü Ali Şahan, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ve AK Parti İlçe Başkanı Selami Gafar’ı konuk etti.

PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan ile Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ile yüklenici firma yetkilileri misafirlere çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, Hurdacılar Sitesi’nde çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade ederken, önümüzdeki günlerde kullanılacak olan krediyle birlikte çalışmaların,sitenin tümünü kapsayacak bir şekilde daha da hız kazanacağını kaydetti.

İş-Kur İl Müdürü Ali Şahan ve Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ise, kooperatifte devam eden çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, “Çorum esnafı her şeyin en güzeline layık. Bu modern siteyi Çorum’a kazandıracak olan kooperatif yönetimini yürekten kutluyoruz” dediler.