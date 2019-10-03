“Zamlar vatandaşın belini kırdı”

yıl dolmadan elektriğe yüzde 60, doğal gaza %52, akaryakıta %30, gıdaya %50, beyaz ete %40, çaya %30, süte %50 zam geldiğini söyleyen Mehmet Yıldız, iktidar tarafından çizilen pembe tabloya rağmen gerçeklerin ortada olduğunu dile getirdi.

“Bu yol çıkmaz sokaktır. Bir kısım iktidar treninde gaza basalım derken gerçekleri gören bir kısım inmeye başlamıştır, bir kısmı yavaşlayalım derken bir kısımda duvarı görerek öz eleştiriye başlanmıştır” diyen Yıldız, dışarıdan bu gerçekleri sorumlu bir devlet adamı olarak herkesin iyiliği için eleştirenlerin de halkla karşı karşıya getirildiğini ifade etti. Yıldız, “Sorumsuz yandaş medyanın ektiği fitneler maalesef gerçekleri bir süre örtmekte ama sonuç herkes için felaket olmak üzeredir.

Vatandaş tatile hasretken yabancı ağırlıklı turizmi övüyor değiliz lakin hesap anlaşılsın diye söylüyoruz, yıllık turizm'den 50 milyar dolar, gurbetçi işçilerinin alın terinin ülkeye girmesi ile de bir 50 milyar dolar daha gelen ülke yarışa en önde başlamasına rağmen faizci iktidarlar yüzünden bu kazanımlar asla kullanılamamış, üstüne de 2019 yılı için hazinenin açıkladığı borcun faizi eski para ile 117 katrilyon olarak gerçekleşmiştir. Buna can dayanmaz bu sistemi anlamayalım diye en başta sıfırları atmışlardı, rakamların değerlerini karıştırdık alınan borç ve özelleştirmeden gelen yüksek para maalesef betona ve üretim dışına yapılınca da bugün sistem çökmüştür.

Bu kış vatandaşlarımız için çok çetin geçecektir, üretim ekonomisine geçmedikçe yüzümüz asla gülmeyecektir. İç ve dış iktidar yandaşlarının yere göğe sığdıramadıkları işbirliği ve faize dayalı ekonomileri ölmüştür, bu yalana en başından beri ortak olanların ve katkısı olanların başı sağ olsun” dedi. (Haber Merkezi)