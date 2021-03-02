Son Dakika

“Zamlar geri alınsın”

Güncel 02.03.2021, 00:18
17
“Zamlar geri alınsın”

Emek Partisi, artan hayat pahalılığına karşı, zamların geri alınması ve ücretlerin artırılması isteğiyle, bugün saat 12.30’da Kadeş Meydanı’nda bir basın açıklaması yapacak. 
EMEP Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün ile parti yöneticilerinden Muharrem Özünel, dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a etkinlikleri hakkında bilgi verdiler ve tüm Çorumluları basın açıklamasına katılmaya çağırdılar. (Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@