“Zamlar geri alınsın”

Emek Partisi, artan hayat pahalılığına karşı, zamların geri alınması ve ücretlerin artırılması isteğiyle, bugün saat 12.30’da Kadeş Meydanı’nda bir basın açıklaması yapacak.

EMEP Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün ile parti yöneticilerinden Muharrem Özünel, dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a etkinlikleri hakkında bilgi verdiler ve tüm Çorumluları basın açıklamasına katılmaya çağırdılar. (Haber Merkezi)

