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“Zafere birbirimizden güç alarak ulaşabiliriz”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü tarafından Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan CHP Merkez ilçe Başkanı İsmail Kalender, bu toplantıların geçmişten dersler alarak geleceğe yön verilen toplantılar olduğunu ifade etti.

“Zafere birbirimizden güç alarak ulaşabiliriz”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü tarafından Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan CHP Merkez ilçe Başkanı İsmail Kalender, bu toplantıların geçmişten dersler alarak geleceğe yön verilen toplantılar olduğunu ifade etti.

27 Ekim 2019 Pazar 22:20
“Zafere birbirimizden güç alarak ulaşabiliriz”

Modernleşme ilkeleri, altı ok prensibi, sosyal demokrasinin evrensel kuralları ve Anadolu ve Trakya’nın kültürel birikimlerinin üzerine konulacak hizmetlerin partiyi geleceğe taşıyacağını anlatan Kalender, bu değerler üzerine katkı yapanların bulunduğunu ve seslerinin farklı çıktığını dile getirerek, “Bizi biz yapan şey farklı seslerin uyumudur. Bizleri bu çatı altında bir araya getiren şey CHP’dir. CHP büyük bir ailedir. Yıllarca parti içi sıkıntılar ve aksaklıklara rağmen sorun gelecek olduğunda tartışmaları bir kenara bırakıp birleşmiştir” dedi. Türkiye’nin huzura ve aydınlığa çevrilmesi konusunda fikir birliği bulunduğunu anlatan Kalender, Toplumsal kesimleri ortak gelecek doğrultusunda birleştirecek oylanın yine CHP olduğunu anlattı. “Ya yol açacağız ya da yol bulacağız. Geleceğe kaygıyla bakanlarla, işsizlerle, kendinden olmadığı için önü kesilen işverenlerle birleşeceğiz ve bu şekilde büyüyeceğiz. Zafere birbirimizden güç alarak ulaşabiliriz. Tek adamın aklına karşı ortak aklı tek, adamın çıkarına karşı halkın çıkarı daha önemlidir” şeklinde konuştu.

(Erkan BAYATLI)

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