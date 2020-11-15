Zafer Terlemez hayatını kaybetti
Terlemez Orman Ürünleri Sahibi, iş insanı Zafer Terlemez vefat etti.
Güncel 15.11.2020, 18:39
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Emin Terlemez ve Eda Ünal'ın babaları Zafer Terlemez'in cenazesi saat 11.00'de Hıdırlık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORMU HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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