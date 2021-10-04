Zafer Partisi’nden nezaket ziyareti
Prof. Dr. Ümit Özdağ başkanlığında kurulan ve kısa bir süre önce de Çorum’da İl Başkanlığı görevine emekli eğitimci Bedii Onan’ı getiren Zafer Partisi heyeti ÇORUM HABER’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Güncel 04.10.2021, 22:47
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Çorum İl Başkanlığı görevine getirildikten sonra teşkilatlanma çalışmalarına hız verdiklerini belirten Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan yaptıkları çalışmaları Yazı İşleri Müdürümüz Volkan Sınayuç’a anlattı.
İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Karaçam ve Ahmet Necdet Tecimer ile birlikte gazetemizde açıklamalarda bulunan Onan, Zafer Partisi kurucu İl Yönetim listelerini Valiliğe teslim ettiklerini bildirdi.
İlçelerde de teşkilatlanma çalışmalarına başladıklarını anlatarak 3 hafta içinde 5-6 ilçede de teşkilat kuracaklarını söyleyen Onan, Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği hareketi olduklarını, ilimizde de partilerine büyük bir teveccüh bulunduğunu vurguladı.
(Uğur GÖRKEM)
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