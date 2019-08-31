Zafer Çarşısı’nın eski hareketliliğine özlem

Çorum’un büyük alışveriş merkezlerinden Zafer Çarşısı, eski hareketli günlerinin özlemini çekiyor. Yaz döneminde, dövizin yüksekliği nedeniyle gurbetçi alışverişinin artmasına rağmen, çarşı esnafı genel olarak işlerin umulan seviyede olmadığını ifade ediyor.

Çorum Pazarı sahiplerinden Volkan Fakı ve çarşının en eski esnaflarından Veysel Özkubat, çeşitli etkenlere bağlı olarak geçmişteki ticari canlılığın yaşanamadığına vurgu yaparlarken, yalnızca çanta satıcısı Kadir Savaş, okulların açılması yaklaşınca çanta talebinin arttığını söylüyor.

Durgunluğu aşmak için daha fazla çaba!

Zafer Çarşısı’nın “geçmişe özlemi” pek de yeni değil. Bunu, çarşının eski ve köklü esnaflarından Veysel Özkubat, “İşler on yıldır durgun” cümlesiyle ifade ediyor.

Döviz fiyatlarının yüksekliği nedeniyle gurbetçilerin Çorum’da alışverişi tercih ettiklerini belirten Volkan Fakı da, “dürüstlük” faktörüne önemle dikkat çekiyor.

Çarşı’da işlerinin iyi olduğunu söyleyen bir mağaza sahibine rastlamak ise insanın içini rahatlatıyor. Okulların açılması yaklaşınca, çantacı Kadir Savaş’ın işleri daha da açılmış.

Çarşı esnafının genel görüşü, Zafer Çarşısı’nın cazibesini artırmak ve durgunluğu aşmak için, herkesin daha fazla çaba göstermesi gerektiği noktasında birleşiyor.

Çorum Zafer Çarşısı, 1980 yılında kooperatif olarak kurulan ve 176 işyerinden oluşan, Çorum’un ilk çok katlı çarşısı olma özelliğini taşıyor.

Dolayısıyla, Çorum’un ilk büyük alışveriş merkezi.

Şu günlerde Zafer Çarşısı, geçmişteki çok hareketli günlerinin özlemini çekiyor. Zira, uzunca bir süreden beri çarşıya genel bir “durgunluk” hakim. Yer yer yaşanan canlılık, yeterli olmaktan uzak kalıyor.

Şu günlerde “gurbetçi” hareketi çarşıya nispeten canlılık getirse de, genel tabloda bir memnuniyetsizlik söz konusu.

“10 YILDIR DURGUNLUK VAR”

Zafer Çarşısı’nın kuruluşundan beri, yani yaklaşık 40 yıldır burada hazır giyim ticareti yapan Veysel Özkubat, çarşıda durgunluğun yeni olmadığını, hemen hemen on yıldır eski canlılığın kalmadığını belirtirken, bazı dükkanların kapandığına dikkat çekiyor.

Yurt dışından izne gelen vatandaşların, ihtiyaçlarını daha uygun fiyatla buradan karşıladıklarını, bu nedenle son aylarda nisbi bir hareketliliğin yaşandığını anlatan Veysel Özkubat, “Geçmişte de iş yapamadığımız günler olurdu, ama genel durum memnuniyet vericiydi. Örneğin, bayram arifesinde mağazayı gece 02’de kapatırdık. Şimdi ise erkenden kapatıp gidiyoruz. Giyim sektöründe seçeneklerin artması da bunda etkili oluyor. İstanbul’daki toptancılar bile, mal alımımız gerilediği için şaşkınlık içindeler” diye konuştu.

“ÖNCE İÇERİDE, SONRA DIŞARIDA REKABET”

Çorum’un büyük ayakkabı mağazalarından Çorum Pazarı, değişmeyen eski ve güçlü bir müşteri potansiyeline sahip olmanın avantajını değerlendiriyor.

Çorum Pazarı sahiplerinden Volkan Fakı, Zafer Çarşısı’nı Çorum’un köklü esnaf ve tüccarının kurduğunu, bugün de bu işyerlerini onların çocuklarının ve torunlarının sürdürdüklerini belirterek şöyle konuşuyor:

“Döviz değerlenince, gurbetçi hemşehrilerimiz Çorum’da daha fazla alışverişe yönelmeye başladılar. Çarşı esnafımız da bundan nasibini aldı.

Elbette Çorum’da alternatifler çoğaldı. Ama, işi bilenler, önce Zafer Çarşısı’na uğrayıp fiyat ve kaliteye bakıyorlar, buradaki ölçüye göre dışarıda değerlendirme yapıyorlar.

Bizlerse, önce çarşı içinde birbirimizle rekabet ediyoruz, sonra dışarı ile…Dolayısıyla, fiyat ve kalite cazibesini daima muhafaza ediyoruz.

Esnaflığın temeli ise, doğruluk ve dürüstlük…”

“ÇANTA SATIŞLARI İYİ GİDİYOR”

Zafer Çarşısı’nda durgunluktan en az etkilenen, hatta hiç etkilenmeyen bir mağazaya da rastladık: Çanta satıcısı Kadir Savaş…

Gurbetçilerin piyasaya belirli oranda canlılık sağladıklarını ifade eden Kadir Savaş, okulların açılması yaklaşınca çanta talebinin daha da arttığını söylüyor.

Zafer Çarşısı’nda abiye kıyafet satan mağazaların artışı da dikkat çekici. Abiye satıcıları, seviyeli bir rekabetle ayakta kalma mücadelesi veriyorlar ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatla müşterilerine yansıtabilmek için çaba harcıyorlar. Esra ESEN